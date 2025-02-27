إعلان برنامج الترخيص المتنقل خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج الترخيص المتنقل خلال شهر رمضان المبارك للعام 2025 في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أن ساعات الدوام ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 ظهراً للفترة الصباحية.

كما ستكون ساعات الدوام للمحطات المتنقلة المسائية من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 5:00 مساءً.