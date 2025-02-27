بالصور … الصفدي يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32

وطنا اليوم:رعى سعادة السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب مساء أمس 26-2-2025 على مسرح الأرينا احتفال اليوم الاول لجامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الاول 2024- 2025 من الفوج (32) لكليات ” الدراسات العليا ، الآداب والعلوم ، العلوم التربوية ، إدارة الضيافة والسياحة ، الحقوق ، الأعمال ” بحضور الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين للجامعة والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ونائبه الاستاذ الدكتور أحمد حمدان ومستشارة الرئيس الاستاذ الدكتورة هديل الياسين ومساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

· وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

· وقبل بدء كلمات وفقرات الحفل ، قام الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة التذكاري تكريماً لراعي الحفل.

· كما قام راعي الحفل سعادة السيد أحمد الصفدي بتكريم عميد البحث العلمي في الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، لانجازه البحثي المتميز وفوزه بجائزة أفضل باحث على مستوى الكليات الإنسانية.حيث حصل على هذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي ونشر 29 بحثًا في قاعدة بيانات Scopus ولديه مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية المحكمة، ولديه أكثر من 6000 استشهاد بحثي.

· ثم قام الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بإلقاء كلمة الجامعة رحب فيها براعي الحفل والحضور والخريجين وذويهم ، ثم قال :

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المميز الذي نحتفل فيه بتخريج طلبة كلية الدراسات العليا وكلية الآداب والعلوم وكلية الحقوق و كلية الأعمال و كلية العلوم التربوية وكلية إدارة الضيافة والسياحة في جامعة عمان الأهلية. إن هذا اليوم هو ثمرة جهود متواصلة من العمل والجد والمثابرة، وهي لحظة فخر لنا جميعًا.

** وأضاف : إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نكون في هذه الجامعة العريقة التي أضاءت سماء التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية بفضل رؤيتها الريادية التي أسسها الراحل الكبير، الدكتور أحمد الحوراني، الذي كان مؤمناً بقوة التعليم ودوره المحوري في نهضة الأوطان. واليوم، نجد جامعة عمان الأهلية تتبوأ مكانتها المتميزة في مجال التعليم العالي، لتظل منارةً علميةً، وشعلةً من التفوق والإبداع.

** ثم قال متحدثا عن انجازات الجامعة اكاديمياً “محليًا وعربيًا ودوليًا ” : إن جامعة عمان الأهلية تمثل اليوم أنموذجًا فريدًا في التميز الأكاديمي، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المستمر واللامحدود من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وجميع العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

حيث حققت جامعة عمان الأهلية العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الأكاديمية، محليًا وعربيًا ودوليًا.

حيث حصلت الجامعة على المرتبة الثانية محليًا والسادسة عشرة عربيًا في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية لعام 2024 ، مما يعكس مكانتها المرموقة كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة.

كما تميزت الجامعة في تصنيف “التايمز” لعام 2025، حيث حلت في المرتبة 28 على مستوى الجامعات العربية، متفوقة في مجالات الأعمال والاقتصاد، إذ احتلت المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية، وصُنفت ضمن الفئة (401-500) عالميًا، وذلك في كليتي إدارة الأعمال وإدارة الضيافة والسياحة.

وفي مجال تقنية المعلومات، تصدرت الجامعة الجامعات الخاصة محليًا، وحلت ثانية بعد الجامعة الأردنية على مستوى الأردن، واحتلت المرتبة (401-500) عالميًا. ويشمل هذا التصنيف كليات تقنية المعلومات والهندسة بتخصصاتها في الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

.أما في مجال علوم الطب والصحة، فقد تميزت الجامعة بتصدرها للجامعات الخاصة محليًا وحلولها في المرتبة الثالثة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وصُنفت ضمن الفئة (601-800) عالميًا. ويشمل هذا التصنيف كليات ( طب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، بالإضافة إلى كلية الهندسة بتخصص الهندسة الطبية وكلية التكنولوجيا الزراعية).

كما أظهرت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيف “ويبومتركس” لعام 2025، حيث تصدرت الجامعات الخاصة في الأردن وحلت في المرتبة 41 عربيًا، بالإضافة إلى تحقيقها مرتبة مميزة في التصنيف العالمي “QS” لعام 2025، إذ حلت في المرتبة 43 على مستوى الجامعات العربية.

** وعن التخصصات والبرامج المستحدثة قال : تواصل الجامعة استحداث العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير وبرامج الدبلوم المتوسط في تخصصات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

فعلى مستوى درجة البكالوريوس استحدثت الجامعة تخصصات:

1. الاعلام الرقمي

2. هندسة المركبات الكهربائية

3. تكنولوجيا صناعة الأسنان

4. العلاج الوظيفي

5. اللغتين الفرنسية والانجليزية

6. الهندسة الصناعية وإدارة الجودة

7. اللغتين الصينية والانجليزية

8. اللغتين الألمانية والانجليزية

وعلى مستوى درجة الماجستير استحدثت الجامعة تخصصات:

1. علم البيانات والذكاء الاصطناعي

2. تكنولوجيا الترجمة

3. تكنولوجيا الأعمال

وقد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء كلية التعليم التقني التي سوف تضم التخصصات التالية مطلع العام القادم:

1. صناعة الأفلام وتصميم الميديا الرقمية

2. التكنولوجيا الزراعية

3. صيانة السيارات الكهربائية

4. تكنولوجيا الأجهزة الطبية

5. تكنولوجيا صناعة الأسنان

بالإضافة إلى الحصول على اعتمادية بيرسون في المجالات التالية:

1. الفيلم والتلفزيون

2. التكنولوجيا الزراعية

3. هندسة السيارات

** ثم خاطب الخريجين بالقول : إن كل واحد منكم يمثل ثمرة من ثمار الجهد والمثابرة التي بذلتموها طوال سنوات الدراسة. أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم، ونحن واثقون من أنكم ستكونون روادًا ومبتكرين في مجالاتكم، وأن إنجازاتكم ستضيف مزيدًا من الفخر لهذا الصرح العلمي.

** كما توجه بالشكر الجزيل إلى الآباء والأمهات الذين كان لهم دور كبير في نجاح أبنائهم، فقد كان دعمهم هو الوقود الذي ألهب عزائمهم على الدوام.

** وقال معربا عن الفخر والاعتزاز بمواقف جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم : من هذا المنبر، نؤكد التفافنا الكامل وتأييدنا المطلق للمواقف الراسخة والثابتة والشجاعة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، تجاه القضية الفلسطينية ومختلف قضايا الأمة العربية. ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالمواقف المشرفة لجلالته، والتي تعكس إرادة جميع المواطنين الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت.

** واختتم كلمته بالقول : وفقنا الله جميعاً لخدمةِ جامعتِنا وخدمةِ أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

· وألقت كلمة الخريجين والخريجات الطالبة سمية نعيم حمد خليفات من كلية الدراسات العليا رحبت فيها براعي الحفل وبرئيس هيئة المديرين وبرئيس الجامعة وبالعمداء والاساتذة والحضور وبزملائها الخريجين والخريجات .

ثم قالت : أقف اليوم أمامكم ممثلة عن زملائي وأخواني الطلبة بعدما أصبح حلم الأمس حقيقة والأمنيات التي كانت عذابا تزهر أمامنا في هذه اللحظة الفارقة بين حياة الدراسة وحياة العمل وتحمل المسؤولية.

وأود أن أفتتح كلمتي هذه بتوجيه عظيم شكري وعميق إمتناني لجميع أعضاء الهيئة التدريسية على ما قدموه من جهد موصول ومساعدة وتعاون صادق لنحقق اليوم إنجازنا بتخرجنا، وننطلق إلى ميادين العمل مسلحين بالعلم والمعرفة يحدونا الأمل بأن نخدم بلدنا وشعبنا ومليكنا جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وأضافت بالقول :

مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمُ * عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَاءُ

وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنَهُ * وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

فقرُ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا * النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

ثم تقدمت بالشكر وعظيم العرفان لأهالي الخريجين والخريجات لما بذلوه في سبيل وصول أبنائهم وبناتهم الى هذا اللحظة المليئة بدموع الفرح ، كما شكرت كافة العاملين في الجامعة على جهودهم بتوفير البيئة للدراسة الجادة والابداع.

واختتمت بالقول : إن كنا نغادر اليوم جامعتنا بتخرجنا فسنبقى نحمل لها بين أضلعنا ذكرى لا تأفل ولا تموت املين استمرار التواصل، وأن تستمر في طريقها طريق الرقي والتقدم والازدهار.

· ثم قام الاستاذ الدكتور أحمد حمدان (نائب الرئيس وعميد كلية طب الاسنان) بقراءة بيان التخريج مؤكدا ان هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة التي شملها حفل اليوم قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

· وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل السيد أحمد الصفدي بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

· هذا … وقد قامت بعرافة الحفل الطالبة جود علي عدنان الشخيبي التي ابدعت بكلماتها الجمبلة والهادفة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.

*** ويذكر انه سيتم مساء اليوم الخميس برعاية الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس الجامعة حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها من الفوج 32 لكليات : الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، الهندسة.

*** لمشاهدة حفل اليوم الاول ” فيديو ” على الرابط: