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الإفراج عن 417 موقوفاً إدارياً بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ 26 ثانية
الإفراج عن 417 موقوفاً إدارياً بمناسبة قرب شهر رمضان

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية اليم الخميس للحكام الإداريين بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي امضوها .


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