بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إليكم حالة الطقس بالأردن أول أيام رمضان

منذ 55 دقيقة
إليكم حالة الطقس بالأردن أول أيام رمضان

وطنا اليوم_كشفت دائرة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال أول يومين في شهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يبدأ يوم السبت المقبل الأول من آذار.

 

ووفق ما نشرته الإدارة فإنّ يوم السبت يكون فيه الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم.

 

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح.

 

بينما ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد قليلًا حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومائلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور الغيوم العالية.

 

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالية تشكل الصقيع في بعض المناطق وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:11

استكمال العملية السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين السبت وتطورات وقف إطلاق النار بغزة..

01:50

الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من “حماس”

00:10

وزيرة السياحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجلس أمناء المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية 

23:37

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

22:04

المحامي سامي الخوالده رئيساً لهيئة شباب نحن الاردن استخرج لي الخبر

21:07

الحزب الوطني الإسلامي في ضيافة مجموعة من شباب محافظة الكرك

20:55

ترمب: سنستعيد أموالًا من أوكرانيا وقرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

20:48

وزير الأوقاف يؤكد جاهزية المسجد الأقصى في رمضان بعد صيانة جميع مرافقه

20:44

الأمير الحسن : استغلال إسرائيل للطاقة يخدم عملياتها العسكرية

20:23

النائب الاسبق غازي ابو جنيب يثير الجدل حول شخصيات تحوم حولها الشبهات

20:16

أبرز المسلسلات العربية في رمضان 2025

20:09

تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص السريع في رمضان

وفيات
وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة الله