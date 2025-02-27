إليكم حالة الطقس بالأردن أول أيام رمضان

وطنا اليوم_كشفت دائرة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال أول يومين في شهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يبدأ يوم السبت المقبل الأول من آذار.

ووفق ما نشرته الإدارة فإنّ يوم السبت يكون فيه الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح.

بينما ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد قليلًا حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومائلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة. ليلاً، تبقى الأجواء باردة مع ظهور الغيوم العالية.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالية تشكل الصقيع في بعض المناطق وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب.