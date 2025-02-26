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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

منذ 4 ساعات
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

وطنا اليوم_عمان 26 شباط 2025- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لعشيرتي العوران والضلاعين.

 

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوران، بوفاة المحافظ السابق حسام ممدوح العوران، شقيق العميد المتقاعد رائد العوران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الضلاعين، بوفاة الدكتور خازر، شقيق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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