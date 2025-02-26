وزيرة السياحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجلس أمناء المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية 

وطنا اليوم_عمان- التقت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، رئيس مجلس أمناء المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية (ACOR) السفير إدوارد غنيم، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور بيرس بول، لبحث سبل التعاون في مجالات البحث الأثري والسياحي، وتبادل الطلاب، وإقامة مشاريع علمية مشتركة.

وناقش الطرفان، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، إمكانية تنفيذ برامج تبادل أكاديمي للطلاب والباحثين، وتعزيز الشراكة في المشاريع الأثرية التي تسلط الضوء على التراث الأردني وتساهم في تطويره والحفاظ عليه.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إقامة نشاطات علمية مشتركة بين الوزارة والمركز، بهدف دعم الأبحاث والدراسات الأثرية والسياحية، وتعزيز المعرفة حول المواقع التاريخية في الأردن.

وأكدت الوزيرة عناب، أهمية هذا التعاون في تطوير القطاع السياحي وتقديم فرص تعليمية وتدريبية جديدة للطلاب والباحثين الأردنيين.

من جانبه، أبدى السفير إدوارد غنيم، حرصه على توسيع أطر التعاون بين مركز ACOR والمؤسسات الأردنية، مؤكداً أهمية الإرث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به المملكة، وبأهمية تبادل الخبرات لتعزيز فهم التراث المشترك.