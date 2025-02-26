المحامي سامي الخوالده رئيساً لهيئة شباب نحن الاردن استخرج لي الخبر

وطنا اليوم_في 28 فبراير 2022، انتُخب المحامي سامي خلف الخوالدة رئيسًا لهيئة شباب نحن الأردن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإجماع الأعضاء.

تأسست الهيئة عام 2007، وأطلقت منذ ذلك الحين مجموعة من المبادرات الشبابية والتطوعية في مختلف المجالات، بهدف دعم الطاقات الشبابية وتعزيز دورهم في المجتمع.

تُعد الهيئة من أوائل الهيئات الشبابية التي حصلت على ترخيص من وزارة الشباب وفقًا لنظام الأندية والهيئات الشبابية المعدل عام 2005.

يتمتع الخوالدة بخبرة طويلة في العمل الشبابي، وهو عضو مؤسس في عدة هيئات شبابية ومؤسسات حقوق الإنسان.