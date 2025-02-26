وزير الأوقاف يؤكد جاهزية المسجد الأقصى في رمضان بعد صيانة جميع مرافقه

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، استكمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفق اعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إنّ الوزارة اعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل، تتضمن تكثيف دروس الوعظ والإرشاد، وعقد المجالس العلمية الهاشمية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن، إلى جانب سداد ذمم مالية مستحقة على غارمات، وتوزيع مساعدات ومواد تموينية على الأسر الفقيرة، فضلاً عن استكمال جاهزية المسجد الاقصى المبارك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الخلايلة إلى عقد المجالس العلمية الهاشمية تحت الرعاية الملكية السامية، بواقع مجلس واحد إسبوعيا بعد صلاة الجمعة بمشاركة نخبة من العلماء من داخل وخارج المملكة، وستتناول المجالس الهاشمية هذا العام، الأحاديث النبوية الشريفة: “إنما الاعمال بالنيات.. “و”الحلال بين والحرام بين..” و”ان الله طيب لا يقبل الا طيب..” و “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه..”، إلى جانب عقد مجالس مماثلة في جميع محافظات وألوية المملكة.

وأكد الخلايلة جاهزية المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان بعد أن شهد خلال الفترة الماضية صيانة في جميع مرافقه إضافة لأعمال النظافة والحراسة، وتوفير وجبات الإفطار والسحور للمصلين في المسجد الأقصى بشكل خاص والقدس بشكل عام، سواء بشكل مباشر أو من خلال تكية “خاصكي سلطان” التي تشرف عليها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للوزارة، ونقل صلوات الجمعة والتراويح عبر بث حي مباشر من المسجد الأقصى المبارك بالتعاون مع التلفزيون الاردني، وتوعية المصلين بالإجراءات والتعليمات عن كيفية التصرف داخل المسجد اثناء الصلوات والتجمعات، وتعليق اللوحات واللافتات الارشادية التي تدل على أماكن المصليات وتساعد في تحديد الموقع.

وحول خطة صندوق الزكاة خلال الشهر الفضيل، أكد الخلايلة إطلاق دفعة كبيرة من الغارمات بدفع الذمم وكف الطلب عنهن ضمن الأسس والشروط بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وإطلاق الصندوق حملة توزيع 10 الاف كابون تسوق بقيمة 30 دينارا للكابون الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 300 الف دينار لتوزيعها على الأسر الفقيرة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من المملكة ومن خلال الأيام الخيرية، إضافة الى إطلاق حملة توزيع 40 ألف طرد تمويني من قبل لجان الزكاة في المملكة لتوزيعها على الأسر الفقيرة من التبرعات العينية التي تردهم أو من حساب لجنة الزكاة خلال الشهر الفضيل.

وأكد تقديم عيدية نقدية قيمتها 30 دينارا لكل أسرة فقيرة، ولأسر الأيتام ممن يتقاضون مساعدة شهرية تودع لهم في البنوك إضافة لرواتبهم الشهرية، وتسليم 15 مشروعا تأهيليا إنتاجيا في مناطق مختلفة بكلفة 45 ألف دينار خلال الشهر الفضيل، فضلا عن ترميم وصيانة 7 سبعة منازل لأسر فقيرة بمناطق مختلفة بكلفة إجمالية 20 ألف دينار، وإقامة حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف في الـ 15 من رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية في كافة محافظات المملكة.

وبين الخلايلة أن صلاة التراويح ستقام في جميع مساجد المملكة، مع تفعيل برامج الوعظ والإرشاد المكثفة في مختلف المساجد، وعدم السماح بإلقاء الدروس والمواعظ من دون الحصول على موافقة الوزارة، كما ستقوم الوزارة بتزويد المساجد الخالية بالأئمة من أصحاب الكفاءة لإقامة صلاة التراويح، وتأمين المساجد الرئيسة بالمدرسين من أصحاب الاختصاص الشرعي، واستمرار الفترات والدروس التي ستبث عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون الأردني.

وأضاف أن التغطية الإعلامية ستشمل النقل المباشر لفترة الغروب من مسجد الحسين بن طلال –رحمه الله تعالى- وبحيث لا تقل مدة هذه الفترة عن 25 دقيقة، بالإضافة إلى فقرات: حديث الغروب، والقرآن الكريم، كما تشمل التغطية فترة السحور والفجر من مسجد الشهيد المؤسس/العبدلي ، ونقل فقرات: حديث السحور بشكل مباشر من مسجد الشهيد وتواشيح دينية، من مسجد الشهيد، ونقل مباشر لأذان الفجر الأول من مسجد الشهيد، وتلاوة القرآن الكريم من مسجد الشهيد، وأذان الفجر الثاني من مسجد الشهيد، مع الدعاء من مسجد الشهيد مسجلاً، وصلاة الفجر من مسجد الشهيد بثاً مباشراً مع مراعاة بدء البث قبل موعد الأذان الأول بعشرين دقيقة.

وتابع، أن فترة الغروب ستبث عبر اثير الاذاعة الاردنية البرنامج العام واذاعة القرآن الكريم واذاعة “ادع” من مسجد الشهيد الملك المؤسس ، فيما سيتم بث درسي الظهر والعصر من المسجد الحسيني عبر أثير إذاعة القران الكريم وقناة أدع بثاً مباشراً، وتسجيل وبث المسابقة الهاشمية المحلية لتحفيظ القران الكريم من 1 رمضان ولغايه 21 رمضان على شاشة التلفزيون الاردني، والمسابقة الهاشمية الدولية لتحفيظ القران الكريم من 20 رمضان ولغايه 26 ، إضافة إلى النقل المباشر لتخريج الفائزين بالمسابقة الهاشمية المحلية والدولية للذكور ليلة 27 من شهر رمضان.

واكد الخلايلة التنسيق مع دائرة الافتاء العام لعقد مجلس افتاء واحد في كل مديرية وبواقع ثلاثة مجالس أسبوعياً، مشيرا الى إقامة المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للفترة من 20-26 رمضان بمشاركة 57 دولة عربية واسلامية، واقامة حفل تخريج المتسابقين المشاركين في المسابقات الهاشمية المحلية والدولية للذكور يوم 26 رمضان تحت الرعاية الملكية السامية ، وتشمل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الهاشمية المحلية وعددهم (35) متسابقاً في 7 فروع هي: “حفظ القرآن كاملاً/ حفظ 25جزء/ 20 جزء/15 جزء/ 10 اجزاء/ 5 اجزاء/ جزء واحد”، والفائزين في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وعددهم (5) في فرع واحد وهو حفظ القرآن الكريم كاملا .

واوضح ان الخطة تضمنت وضع برنامج الأذان للصلوات الخمس، وبرنامج الامامة اليومي لصلاتي العشاء والتراويح، وبرنامج الخطابة والامامة وتلاوة القرآن الكريم لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وبرنامج تلاوة القرآن الكريم طيلة أيام شهر رمضان لفضيل، ووضع برنامج دروس العلم الشرعي طيلة أيام شهر رمضان وأيام الجمع في رحاب المسجد الأقصى المبارك، واعداد برامج دينية لإحياء ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين) من شهر رمضان المبارك ووضع برنامج لصلاة التراويح بواقع عشرين ركعة، ولصلاة التهجد والقيام، اضافة الى فتح جميع المساجد التابعة للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وخاصة في البلد القديمة من القدس خلال شهر رمضان بجميع الأوقات.

واضاف ان إطلاق الحملة الإعلامية والدعائية لصندوق الزكاة سيكون من خلال محطات الإذاعة الدينية والتلفزيون الأردني، ومواقع التواصل الاجتماعي، واليافطات على الطرق الرئيسية للحث على تأدية الزكاة والصدقات، مع تخصيص خطبة الجمعة الأولى من الشهر الفضيل للحديث عن فضل الزكاة والصدقات وأثرها في التكافل الاجتماعي وجمع التبرعات والزكاة لصالح البرامج والأنشطة التي يديرها الصندوق.