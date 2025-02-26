القسام تعلن أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستفرج عن جثثهم الليلة

وطنا اليوم:أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أسماء 4 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عن جثامينهم الليلة.

يأتي ذلك ضمن الدفعة الثامنة والأخيرة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال متحدث “القسام” أبو عبيدة في بيان إن الكتائب “قررت أن تقوم الليلة، بتسليم جثامين 4 أسرى صهاينة هم: اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومو منصور”.

“دون مراسم”

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن تل أبيب ستستلم الليلة جثث 4 من أسراها بقطاع غزة دون “مراسم”، جاء ذلك في بيان نشره مكتب نتنياهو.

وقال البيان وفق القناة “12” العبرية: “بناء على مطالب إسرائيل، تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء، سيتم بموجبه إعادة مختطفينا الأربعة الليلة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة وفق إجراء متفق عليه ومن دون احتفالات حماس”.