أورنج الأردن تدعم مسيرة الشباب التعليمية من خلال منح YO

وطنا اليوم:استكملت أورنج الأردن جهودها الهادفة لدعم الرحلة التعليمية للشابات والشباب في الأردن، حيث احتفت بالطلبة الفائزين بالمنح الدراسية التي قدمتها عبر منصة YO للشباب من خلال الحملة التي أطلقتها تزامناً مع العودة للدراسة للسنة الثالثة على التوالي.

واختتمت الحملة بإجراء السحب واختيار 40 رابحاً حصل كل منهم على مِنحة دراسية قدرها 777 ديناراً، سيكتب كل منهم من خلالها البداية لمشوار أكاديمي مميز في مختلف الجامعات الأردنية. وتم تكريمهم خلال الحفل الذي شهد حضور عدد من المدراء التنفيذيين، والفائزات والفائزين الذين تحرص أورنج على تمكينهم من “قيادة المستقبل” وتزويدهم بالأدوات الرقمية.

وأكد المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك في أورنج الأردن، سامر الحاج، أهمية المبادرات التي تقوم بها أورنج الأردن في مجال التعليم، والتي تصب في جوهر رؤيتها الهادفة لأن تكون دائماً مع شابات وشباب الوطن في رحلتهم نحو التميز. وأضاف بأن منصة YO شكلت منذ إطلاقها وجهة للشباب من خلال الميزات والعروض والخصومات المتاحة لهم والتي تمكنهم من أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت خطوط YO ماكس بهدف تلبية احتياجات الشباب التعليمية وتمكينهم من الالتحاق بالعالم الرقمي. واستكمالاً لهذه الجهود، تضمنت الخطوط ميزات متنوعة ومتقدمة مثل الجيل الخامس والإنترنت فائق السرعة فضلاً عن العروض والخصومات على العديد من المطاعم والمحلات، بالإضافة إلى التمتع بملايين الأغاني دون دعايات مع اشتراك أنغامي بلس وغيرها.

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