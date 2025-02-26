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مناطق في الأردن سجلت درجات حرارة تحت الصفر – أسماء

26 فبراير 2025
مناطق في الأردن سجلت درجات حرارة تحت الصفر – أسماء

وطنا اليوم:سجلت بعض مناطق المملكة، صباح اليوم الأربعاء 26 شباط 2025، درجات حرارة سطحية دون الصفر المئوي في عدد من المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، وذلك بفعل تأثير موجة “الجلمود القطبية” التي تؤثر على المملكة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وأدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى تشكّل الصقيع والانجماد في عدة مناطق، مما يستدعي الحذر الشديد، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
درجات الحرارة المسجلة في بعض المحطات حتى صباح اليوم:
القطرانة: -5.6°
الشوبك: -5.5°
رأس منيف: -5°
معان: -4.2°
مطار الملكة علياء، مطار عمان المدني/ماركا، الزرقاء: -4°
الطفيلة: -3°
المفرق: -2.4°
السلط: -2.2°
وادي الريان/الأغوار الشمالية: -1.8°
الجفر: -1°
الصفاوي: -0.5°
تحذيرات الأرصاد الجوية
حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من استمرار خطر تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من يوم غدٍ الخميس، لا سيما في المناطق المرتفعة، وأجزاء من البادية والسهول، إضافة إلى الأغوار الشمالية.
ودعت الأرصاد المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة المزارعين والسائقين، لتفادي أي تأثيرات سلبية نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.


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