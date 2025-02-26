مكافحة المخدرات تضبط بالتعاون مع مصر 1.1 مليون حبة مخدرة

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة كافة حيث تعاملوا خلال الايام القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق الممملكة ألقي القبض خلالها على 23 شخصا من تجار ومهربي ومروجي المخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .

وفي ابرز تلك القضايا كانت نتاج تعاون دولي بين ادارة مكافحة المخدرات ونظيرتها في جمهورية مصر العربية حيث جرى احباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بلغت مليوناً ومئة الف حبة مخدرة .

وفي التفاصيل أكد الناطق الاعلامي انه جرى بالتنسيق وتبادل المعلومات بين إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين وتتبع احدى مركبات الشحن القادمة عبر ميناء العقبة بعد التأكد من استخدامها لتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأنها ستدخل الأراضي الأردنية (ترانزيت) تمهيدا لاعادة تهريب المواد المخدرة لدولة مجاورة حيث جرى وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية وفور وصول المركبة ضبطها وبتفتيشها عثر داخلها على مليون ومئة ألف حبة مخدرة أخفيت داخل أخشاب وقطع اثاث وما زال التحقيق جاريا لتحديد المتورطين في القضية من داخل المملكة وخارجها .

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع القضية الثالثة بعد ورود معلومات عن مشبوهين يتعاملون مع مهربين إقليميين يقومون بتخزين المواد المخدرة والاتجار بها وبعد جمع المعلومات كافة حولهم جرت مداهمة منزل المشتبه به الرئيسي في القضية والقي القبض عليه وعلى آخر كان برفقته وبتفتيش المنزل عثر على 8 كغم من مادة الحشيش المخدرة أخفيت معظمها داخل برميل مخفي داخل الارض .

وفي البادية الشمالية كذلك ألقي القبض على شخصين من تجار المخدرات وضبط بحوزتهم 4000 حبة مخدرة ، فيما دوهم في البادية الجنوبية أحد تجار المخدرات وألقي القبض عليه وضبط بحوزته على 28 ألف حبة مخدرة .

وفي العاصمة وبعد جمع المعلومات حول شخصين من المشتبه بهم بقضايا المخدرات جرت مداهمتهما بعد التأكد من ممارستهما لنشاطات جرمية مرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما على 28 كف حشيش .

وفي إحدى القضايا وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة صحراوية في محافظة الزرقاء حيث تم التحرك للمكان وبعد تمشيط المنطقة المعنية عثر على 47 كف حشيش أخفيت بين الصخور وتبين بعد التحقيقات أن المتورط بالقضية هو نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتاهيل إثر قضية مخدرات أخرى .

وفي إحدى مناطق غرب إربد ألقي القبض على مروجين للمخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 5 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري ، فيما دوهم بمحافظة البلقاء تاجران للمخدرات بعد جمع المعلومات حولهما وضبط بحوزتهما على 18 كف حشيش وألقي القبض في قضية أخرى على مروج للمخدرات في لواء الرصيفة وبحوزته 4 كفوف حشيش .

وفي محافظات الجنوب جرى التعامل مع قضيتين الأولى في محافظة الكرك ألقي القبض خلالها على مروج للمخدرات وبحوزته 6 كفوف حشيش ، والثانية بمحافظة معان تم ضبط 4 كفوف حشيش بحوزة المروج بعد القبض عليه .

في غرب البلقاء نُفذت حملة أمنية على أشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا المخدرات وخاصة زراعة الماريجوانا المخدرة ودوهم خلال الحملة أربعة مواقع ألقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص وتم خلالها ضبط كميات من اشتال الماريجوانا المخدرة وسلاح ناري .

وفي آخر القضايا أحبط العاملون في الإدارة محاولة تهريب كمية من مادة الكريستال المخدرة إلى احدى الدول المجاورة والقي القبض على خمسة أشخاص تورطوا بالقضية وضبطت كميات من الكريستال المخدرة التي كانوا يجهزون لتهريبها .