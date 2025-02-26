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الأحوال المدنية تطلق خدمات جديدة للحصول على الشهادات رقميا

26 فبراير 2025
الأحوال المدنية تطلق خدمات جديدة للحصول على الشهادات رقميا

وطنا اليوم:أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الأربعاء، 22 خدمة إلكترونية جديدة للحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا “شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والقيد الفردي” رقميا، تصدر عبر تطبيق سند.
وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب في إيجاز صحفي اليوم، إن إطلاق هذه الخدمة جاء تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم توفيرا لوقت المواطنين وجهدهم، وتشمل 80 بالمئة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين الطيب، بحضور مدير برنامج الحكومة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس رامي الرواشدة، وممثلي وسائل الإعلام، أن الخدمات الجديدة تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في التحول الرقمي وخطة تطوير القطاع العام، حيث تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية طلب واستلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) وعبر تطبيق سند دون الحاجة للمراجعة والحضور الشخصي لمكاتب الدائرة.
وأوضح أنه بإمكان المواطنين الأردنيين الحصول على شهادات الواقعات الحيوية (شهادة الولادة، شهادة الزواج، شهادة الطلاق والوفاة، بالإضافة للقيد الفردي والعائلي) باللغتين العربية والإنجليزية، مبينا انه يجب أن تكون هذه الواقعات مسجلة مسبقا، للاستفادة من هذه الخدمة.
وعن آليه تقديم طلب الحصول على خدمات الشهادات الرقمية، أكد الطيب بأنه يمكن للمواطنين طلب هذه الخدمات بالدخول عن طريق تطبيق سند إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات واختيار خدمة الشهادات الإلكترونية، ثم اختيار الشهادة المراد الحصول عليها ومن ثم تحديد اسم المستفيد من أفراد الأسرة وتحديد لغة إصدار الشهادة (عربي أو انجليزي)، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية.
ولغايات عرض تلك الشهادة يجب على المواطن الرجوع لقائمة طلباتي لعرض وتخزين الشهادة رقميا، وهذه الشهادات عليها رمز (QR) لغاية التحقق من صحتها.
وأضاف أن الدائرة أطلقت أكثر من 22 خدمة إلكترونية للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مشددا على أنها مستمرة في تنفيذ برنامج التحول الإلكتروني، خدمة للمواطنين.
ودعا الطيب المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند المنتشرة في جميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات والبريد الأردني، والتي يمكن معرفتها عبر خدمة (بقربي) المتوفرة في التطبيق، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية، لاسيما خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
يشار إلى أن تطبيق (سند) يعد إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي ساهمت بتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ما يتيح للمواطنين الدخول إلى جميع الخدمات الحكومية عبر منصة واحدة.


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