مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير

وطنا اليوم:استقبل الدكتور محمد الملكاوي، مدير مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في جامعة عمان الأهلية، وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB، إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.
وخلال الزيارة، قدّم الدكتور الملكاوي شرحًا تفصيليًا عن المركز وأبرز نشاطاته البحثية والتطبيقية، كما اصطحب الوفد في جولة ميدانية شملت المختبرات التحليلية والكيميائية والحيوية التابعة للمركز، حيث اطّلعوا على الإمكانات البحثية والتجهيزات المتقدمة والأجهزة المستخدمة في إجراء الفحوصات والدراسات العلمية.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات البحثية والدراسية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في مجالات العلوم الدوائية والتشخيصية، وبما يخدم تطوير البحث العلمي وتطبيقاته في الأردن. وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق المستقبلي والعمل على بناء شراكات بحثية فاعلة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مسيرة الابتكار والتطوير في المجالات العلمية والتقنية.


