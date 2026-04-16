المومني: العلم الأردني رمز الهوية الوطنية وامتداد لرايات الأمة عبر التاريخ

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الاحتفال بيوم العلم الأردني يمثل مناسبة وطنية تعكس مكانة العلم الأردني بوصفه أحد أبرز رموز الدولة والهوية الوطنية، ودلالة على وحدة الأردنيين والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم.

وقال المومني إن العلم الأردني يشكل راية الأردنيين الجامعة والمعبّرة عن هويتهم، وهو امتداد تاريخي لرايات الأمة العربية وقيمها ومبادئها التي يحملها الأردنيون ويدافعون عنها اليوم.

وأضاف أن علم الأردن يمثل جزءاً أصيلاً من هوية الأردنيين وفخرهم وكرامتهم، إذ يحيّيه الطلبة في المدارس يومياً، ويرمز إلى معاني الانتماء في المؤسسات المختلفة، كما يمنح المغتربين شعوراً بالفخر والعزة أينما كانوا.

وأشار إلى أن الجيش العربي رفع العلم الأردني في معارك الشرف والكرامة، ليكون شاهداً على تضحيات الشهداء عبر مسيرة الدولة، مؤكداً أن العلم ظل على مدى العقود رمزاً لعزة الأردن ووحدة شعبه.

وبيّن المومني أن الأردنيين يرفعون علمهم في مناسباتهم الوطنية وأعيادهم تعبيراً عن الفرح والاعتزاز، وليجسد كذلك روح الأمل والقوة في مواجهة مختلف التحديات.