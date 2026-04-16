وزير التربية: يوم العلم مناسبة لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم العلم في مدارس الأردن

وطنا اليوم:وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، رسالة إلى المعلمين والطلبة بمناسبة يوم العلم الأردني، أكد فيها أن الاحتفاء بالعلم يجسد معاني السيادة والهوية الوطنية، ويعكس قصة كفاحٍ سطرها الآباء والأجداد للحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة.

وقال محافظة في رسالته إلى العاملين في الميدان التربوي والطلبة إن إحياء هذه المناسبة في مدارس وزارة التربية والتعليم الأردنية يمثل تجديداً للعهد بأن تبقى المدارس محاضن للولاء ومنارات للعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن العلم الذي يُرفع على السواري يقترن بالعلم الذي يُغرس في العقول، لأن قيمة الراية تتحقق بعقل مستنير يفهم دلالاتها وقلب ينبض بحب الوطن.

وبيّن أن خفقان العلم في ساحات المدارس يرمز إلى نبض الدولة واستمرار رسالتها، مؤكداً أن ألوان العلم الأردني تحمل معاني تاريخية ووطنية عميقة؛ فاللون الأحمر يرمز إلى دماء الشهداء، والأخضر إلى نماء الأرض وحيوية شبابها، والأبيض إلى نقاء الرسالة وسلامها، فيما يعبر الأسود عن عمق التاريخ وهيبته.

وأشار إلى أن النجمة السباعية في العلم تمثل فاتحة الكتاب والسبع المثاني، مؤكداً أن الأردن يمضي في مسيرته بقيادة عبدالله الثاني بن الحسين وبدعم من الحسين بن عبدالله الثاني.

ودعا محافظة المعلمين والطلبة إلى جعل هذه المناسبة محطة للمراجعة والعمل، مؤكداً أن صون العلم يتحقق بالتميز العلمي والإبداع والإخلاص، وأن رفعة الوطن تقوم على المعرفة والانتماء الحقيقي. كما هنأ الأردنيين بهذه المناسبة، متمنياً دوام الخير للوطن وقيادته وشعبه.