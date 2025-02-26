مخططات لتحويل الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية اليوم الأربعاء، رفضها، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بسحب صلاحيتها بإدارة العمل بالحرم الإبراهيمي في الخليل، مؤكدة أنه سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم “الصحن” الخاص بالحرم.

وقالت ان الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية “ملكية وقفية خالصة للمسلمين”، مشيرة إلى مخططات إسرائيلية لتحويله إلى كنيس يهودي.

وأبلغ الارتباط الإسرائيلي إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما يسمى بـ “هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي”.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان، أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني تعد اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية وانتهاكا للسيادة والولاية القانونية والدينية على معلم تراثي هام وحساس يمس كل المسلمين.

كما أكدت أن الحرم الإبراهيمي هو ملكية وقفية خالصة للمسلمين ولا يحق لأي كان، مهما امتلك من قوة، العبث فيه أو تغيير معالمه أو السعي بأي شكل من الأشكال لطمس هويته الدينية وتهويد ما تبقى من أجزائه.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال وهو يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية يضرب بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي وضعت الحرم على قائمة الموروث الحضاري عام 2017.