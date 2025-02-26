ضبط حفارة مخالفة وردم بئر مخالف في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:استكملت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه -وحدة الرقابة الداخلية حملاتها المتواصلة لضبط وردم ابار مخالفة وازالة اعتداءات على مصادر المياه في الشونة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترافقها كوادر الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه حيث ضبطت اعمال حفر مخالف جديدة في مناطق الشونة الجنوبية تتمثل بحفر بئر مخالفة حيث تم متابعتها وضبط الحفارة المخالفة وردم البئر .

واكدت سلطة المياه ان الحملة ستستكمل الاجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة ، واشادت بتعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة مثمنة تعاون الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي وكذلك وسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع .