جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من الجامعة الليبية الدولية لتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

وطنا اليوم:في خطوة تعكس عمق العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية، استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي لدى المملكة الدكتور أحمد البنوني، يرافقه وفد من الجامعة الليبية الدولية، وضم الوفد مدير برنامج الطب بالجامعة الليبية الدولية الدكتور جمال علي الطلحي، ومدير إدارة العلاقات الأكاديمية بالجامعة الليبية الدولية الدكتور مفتاح طويلب، ومدير إدارة المرافق الصحية بالجامعة الليبية الدولية الدكتور معتز الحاسي، وحضر اللقاء من جامعة فيلادلفيا عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور خلدون بطيحة، وعميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله، ومدير العلاقات العامة ومركز الاستشارات العلمية قيس بني خلف.

ورحب الجراح بالوفد الليبي الزائر، مستعرضًا تاريخ نشأة جامعة فيلادلفيا ومسيرتها الأكاديمية المتميزة منذ تأسيسها، ودورها الرائد في تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى الجوائز و التكريمات التي حصلت عليها الجامعة، والتي تعكس التزامها بالتميز في مجالات البحث العلمي، والابتكار، وخدمة المجتمع.

وأكد الجراح أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى حرص جامعة فيلادلفيا على توسيع شراكاتها الدولية بما يحقق الفائدة للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ويسهم في بناء جسور تعاون مثمرة ومستدامة.

واستعرض الوفد الليبي نشأة الجامعة الليبية الدولية والتخصصات الأكاديمية التي تقدمها، ودورها الفاعل في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا، وأبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال التعليم والتدريب، مؤكدًا أهمية التعاون مع جامعة فيلادلفيا لتوسيع آفاق الشراكة الأكاديمية.

كما وناقش الطرفان آفاق الشراكة المستقبلية تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتبادل الخبرات العلمية، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مختلف التخصصات وتعزيز برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. إضافةً إلى تطوير برامج مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعتين على الصعيدين المحلي والدولي.

يُذكر أن جامعة فيلادلفيا تربطها اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الدولية، مما يعكس انفتاحها على مختلف المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وذلك في إطار سعيها لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والارتقاء بمستوى البحث العلمي والتعليم، للمساهمة في تأهيل طلابها لمواكبة التطورات العالمية عن طريق بيئة أكاديمية تفاعلية ومتميزة