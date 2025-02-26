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الصفدي يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

26 فبراير 2025
الصفدي يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، جلالة الملك عبد الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
وعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّا.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.


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