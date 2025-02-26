الحكمة تسجل أداءً قوياً عام 2024 وتوقعات إيجابية لعام 2025

وطنا اليوم:أعلنت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي” (“الحكمة” أو “المجموعة”)، شركة الأدوية متعددة الجنسيات، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للعام المنتهي في 31 كانون الأول 2024.

سجلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 9% (9% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 3.127 مليار دولار (مقارنة مع 2.875 مليار دولار عام 2023).

واصلت الحكمة خلال عام 2024 دفع عجلة النمو في أسواقها بمختلف المناطق وحققت أداءً مالياً قوياً فاق التوقعات؛ حيث حققت تقدماً استراتيجياً ممتازاً خلال العام، مع زخم متزايد عبر قطاعات أعمالها الثلاثة. وواصلت المجموعة الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير الأعمال، مما يعزز منتجاتها المتميزة قيد التطوير، إلى جانب تحسين قدراتها التصنيعية وحضورها التجاري. وتُعدّ الحكمة سابع أكبر مورد للأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة ، وثالث أكبر مورد لمنتجات المحاقين الجنيسة من حيث الحجم في هذا السوق ، وقد حافظت على مكانتها بوصفها ثاني أكبر شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المبيعات ، وذلك للعام الثاني على التوالي.

واصلت الحكمة نموها الاستراتيجي واستثمرت لتوسيع محفظتها وتنويعها بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على الجرعات الجاهزة من أعمال شركة Xellia Pharmaceuticals في الولايات المتحدة، مما عزز أعمالها في قطاع أدوية المحاقين. ووافقت الحكمة أيضاً على الاستحواذ على 17 علامة تجارية من Takeda مرخّصة لها، مما يعزز ربحية قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة مستقبلاً، بالإضافة إلى ترسيخ قدراتها في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق التجاري.

ومع توقعات قوية للمجموعة عام 2025، تثق الحكمة من قدرتها على تحقيق عام آخر من النمو خلال العام الحالي؛ حيث تتوقع أن تنمو إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 4% إلى 6%.

حقق قطاع أدوية المحاقين، الذي يقوم بتصنيع أدوية المحاقين الجنيسة والأدوية المتخصصة وتوريدها للمستشفيات في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً في الإيرادات بنسبة 9% عام 2024 ليصل إلى 1.306 مليار دولار (مقارنة مع 1.203 مليار دولار عام 2023). حققت الحكمة أداءً مميزاً، مع نمو قوي في الإيرادات عبر المناطق الجغرافية الثلاث التي تعمل فيها. وخلال العام، نجحت بالاستحواذ على الجرعات الجاهزة من أعمال شركة Xellia Pharmaceuticals، مما عزز أعمالها في قطاع أدوية المحاقين وتنويع وإثراء محفظتها من أدوية المحاقين والمنتجات قيد التطوير، وتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتوفير تقنيات تصنيع معقدة، ودعم النمو الطويل الأجل لأعمال هذا القطاع.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت الحكمة نمواً قوياً في معظم أسواقها، مدفوعاً بإطلاق منتجات جديدة والطلب الجيد على محفظتها الواسعة من الأدوية. وواصل قطاع أدوية المحاقين في المنطقة مساهمته الفاعلة في النمو؛ حيث أسهمت كلٌّ من البدائل الحيوية ومحفظة أدوية الحكمة المتنامية في تحقيق أداء قوي.

في أوروبا، نمت منتجات الحكمة بنسبة 20% في عام 2024. كما استفادت من دخولها مؤخرًا إلى فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومن محفظتها المتنامية من المنتجات، مما مكنها من الاستجابة لنقص الأدوية في السوق. كما شهد القطاع عامًا قويًا لتقديم المنتجات الجديدة والموافقات عليها، مما يدعم النمو المستقبلي. كما توافق أداء أعمال الحكمة في مجال التصنيع التعاقدي مع توقعاتها، وشهد تسارعاً في النصف الثاني من عام 2024. وستواصل المجموعة في استكشاف فرص التصنيع التعاقدي التي ترى فيها قيمة لها ولشركائها الاستراتيجيين.

خلال العام، أطلق قطاع المحاقين 20 منتجاً في أمريكا الشمالية، و16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و53 في أوروبا وبقية العالم. وقدمت الحكمة 137 ملفاً إلى الجهات التنظيمية في جميع الأسواق. وتتوقع المجموعة أن ينمو قطاع أدوية المحاقين بنسبة تتراوح بين 7% إلى 9%. وستواصل إطلاق منتجات جديدة والاستفادة من قدراتها التصنيعية عالية الجودة والتوسع في الأسواق التي دخلتها مؤخراً.

حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، الذي يوفر الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية المسجلة والمنتجات المرخصة الحاصلة على براءات اختراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عاماً جيداً في جميع أسواقها ونمواً في الإيرادات بنسبة 8% على أساس التقارير و9% بالعملة الثابتة، ليصل إلى 769 مليون دولار (مقارنة مع 714 مليون دولار عام 2023)، وهو ما يتماشى مع أعلى توقعات الحكمة؛ حيث استفادت من محفظتها المتنامية والمتنوعة. تمتلك الحكمة نموذج أعمال فريداً في المنطقة؛ إذ تستفيد من خبراتها العالمية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. وخلال الأعوام الماضية، استثمرت المجموعة في تعزيز محفظتها ومنتجاتها قيد التنفيذ، مع التركيز على إطلاق منتجات أكثر تعقيداً والأولى من نوعها في السوق، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية، مثل أدوية الأورام والمنتجات المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة. وقد أسهم ذلك في دفع عجلة النمو ودعم هوامش الربحية القوية. واصلت الحكمة تحقيق تقدم كبير ونمو في المجالات العلاجية الرئيسية، بما يشمل مرض السكري والتصلب المتعدد.

خلال العام، أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 36 منتجاً وقدم 59 ملفاً إلى السلطات التنظيمية. شكّلت إيرادات المنتجات المرخصة 27% من إيرادات هذا القطاع (مقارنة بـ 29% عام 2023).

وتتوقع الحكمة أن ينمو قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% بالعملة الثابتة. وتواصل الحكمة التركيز على تحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الاستمرار في إطلاق المنتجات وإبرام الشراكات، مما يتيح توفير المزيد من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة للمرضى.

حقق قطاع الأدوية الجنيسة، الذي يزود سوق التجزئة في أمريكا الشمالية بالمنتجات التي تُعطى عن طريق الفم والمنتجات التنفسية وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة، نمواً في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 1.026 مليار دولار (مقارنة مع 937 مليون دولار عام 2023)، متجاوزاً مليار دولار في الإيرادات للمرة الأولى، مع هوامش متوافقة مع التوقعات. سجلت الحكمة نمواً في منتجاتها الأكثر تعقيداً، وزادت حصتها السوقية في أوكسيبات الصوديوم، كما قدمت أداءً قوياً في قطاع بخاخات الأنف خلال عام 2024.

تتوقع الحكمة أن تبقى إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة ثابتة، مع أداء جيد لبعض منتجاتها الأكثر تميزاً، مما يعوض تآكل الأسعار في القطاعات الأساسية.

وقال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة: “حققنا عاماً قوياً آخر في الحكمة؛ حيث سجلنا نمواً في الإيرادات بنسبة مزدوجة، وزيادة في الأرباح، وهوامش مرنة. لقد واصلنا الاستثمار في قطاعات أعمالنا لدعم تقدمنا المستقبلي، من خلال استحواذاً استراتيجياُ إلى جانب الشراكات والاتفاقيات الجديدة. يدعم هذا الزخم، إلى جانب محفظتنا المتنوعة ومكانتنا القوية في الأسواق وزيادة استثمارنا في البحث والتطوير، توقعاتنا الإيجابية لعام 2025 وثقتنا في المستقبل