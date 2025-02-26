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ترامب يعتزم طرح إقامات ذهبية مقابل 5 ملايين دولار

26 فبراير 2025
ترامب يعتزم طرح إقامات ذهبية مقابل 5 ملايين دولار

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عزم الولايات المتحدة طرح نوع جديد من الإقامات تسمّى “بطاقة ترامب الذهبية” مقابل 5 ملايين دولار. وسيتيح هذا النوع من الإقامات مسارا للحصول على الجنسية، لتحل محل تأشيرة المستثمرين (إي بي- 5) التي استمر العمل بها طيلة 35 عاما.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي “سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعرا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار”.
وأضاف أنّ “الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد عن طريق شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون كثيرا من الأموال وسيدفعون كثيرا من الضرائب وسيوظّفون عديدا من الناس”.
وأوضح الرئيس الأميركي أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.
وقال “إنّها مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور”، موضحا أنّ هذه “البطاقة الذهبية” ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأميركية على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس -الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا- من التقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة.


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