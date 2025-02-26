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الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان اليوم

26 فبراير 2025
الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان اليوم

وطنا اليوم_يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الأردن الأربعاء.

 

وزار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 23 كانون الأول الماضي، دمشق، وأكد بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع استعداد الأردن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.

 

الصفدي أكد حينها، أن “أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا”.

 

وأضاف، “واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية”.

 

وفي السابع من كانون الثاني 2025، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

 

الشيباني قال خلال الزيارة، “نشكر الأردن على استقبال اللاجئين السوريين ونحرص على علاقات مميزة بين البلدين”، مضيفا “نؤكد عزمنا على توطيد العلاقات مع الأردن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية”.


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