غارات إسرائيلية عنيفة في عدة مناطق بسورية

وطنا اليوم_شن الطيران الحربي الصهيوني ليل الثلاثاء / الاربعاء 4 غارات على مواقع عسكرية في جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأكد مصدر أمني سوري أنّ مقاتلات إسرائيلية استهدفت جنوب دمشق، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن غارتين على الأقل استهدفتا مواقع عسكرية جنوب دمشق.

وسُمع دوي انفجارات ناجمة عن القصف الذي استهدف مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة بدمشق إضافة غلى مناطق في ريف درعا، وفقا لمصادر محلية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية من جانبها أن سلاح الجو استهدف “مناطق في سورية”.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على قواعد عسكرية تابعة للجيش السوري السابق ودمر وسائل قتالية في دمشق.