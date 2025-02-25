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الأمن: إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في (١٨) قضية

منذ 27 ثانية
الأمن: إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في (١٨) قضية

وطنا اليوم:أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة، والتي ضبطت في (١٨) قضية مختلفة، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.
وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في قضايا تنوعت مابين الاتجار والحيازة والتهريب (٨.١٠٢.٠٠٠) حبة كبتاجون و (١٦١١.١٥٠) كغم حشيش و(٧٥.٠٤٨) كغ من مادة الماريجوانا.
وتعمل مديرية الأمن العام، ومن خلال إدارة مكافحة المخدرات على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة، والمعابر الحدودية، لمنع دخول المخدرات أو مرورها داخل الأراضي الأردنية، بتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي- والأجهزة الأمنية الأخرى والجمارك الأردنية، للوقوف سداً منيعاً ضد هذه الآفة، لما تسببه من تهديد على حياة الأفراد وهدم للمجتمعات.
يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت تحت إشراف لجنة خاصة ترأسها مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، وعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات، ونائب مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث تم إتلافها في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لصهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.


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