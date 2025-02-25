القضاة: الخضار والفواكه في السوق المركزي متوفرة وبأسعار معتدلة

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الخضار والفواكه في السوق المركزي متوفرة بكثرة وبأسعار معتدلة بنحو كبير.

وأكد المهندس القضاة، خلال جولة في السوق المركزي اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي مواطن أن يحظى بسلعة جيدة وبسعر جيد إلا بوجود قطاع تجاري قوي ومتين، لذا فإن دعمه واجب.

كما أكد أن حماية المستهلك واجب الوزارة، من خلال توفير سلع مناسبة وبأسعار جيدة على مدار العام، مع ضمان أن يستطيع المزارع، أن يطور ويديم إنتاجه.

ولفت إلى أن الوزارة معنية بتوفير السلع بالسوق المحلية، واستدامتها، وانتظامها، ومعنية كذلك بإيجاد أسواق تصديرية للمزارعين، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي، والتجاري، ويحسن معدلات النمو الاقتصادي.

واعتبر أن العلاقة بين المزارع والمستهلك، يجب أن تكون صحيحة مبنية على سعر وجودة مناسبة، وربحية للمزارع، مشيراً إلى أن المزارع لا يستطيع لوحده أن يصل للمستهلك، وهو بحاجة لطرف ثالث يلعب دوراً حقيقياً بينهما، من خلال التجار.

وكشف أن الوزارة تجري مباحثات مع الجانب السوري، يما يخص اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مؤكداً أنه من المهم فرض ما يفرض على الأردن من رسوم جمركية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، والمنافسة الصحيحة.

من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، العين خليل الحاج توفيق، ضرورة أن لا يرفع الطلب خلال شهر رمضان المبارك، أي من أسعار السلع.

ودعا إلى عقد لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والغرف التجارية، بهدف متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يُديم عملية التزويد بسلاسة، وبدون الإضرار بمصلحة أحد.

بدوره، عرض نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، بعض المشكلات التي تواجه التجار في قطاعه، داعيا إلى حلها بالسرعة المُمكنة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.