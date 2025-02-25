استشهاد 5 أطفال حديثى الولادة فى غزة بسبب البرد القارس

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينية، الثلاثاء، بوفاة خمسة أطفال حديثي الولادة في مستشفى أصدقاء المريض بقطاع غزة، نتيجة موجة البرد القارس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على القطاع، في آخر حصيلة غير نهائية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات في القطاع استقبلت، أمس الاثنين، سبعة شهداء، بينهم خمسة شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، وشهيدان جديدان، إضافة إلى ست إصابات.

كما أفادت بارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,346 شهيدًا و111,759 جريحًا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم