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افراح الشخانبة والطوالبة

منذ 4 ساعات
افراح الشخانبة والطوالبة

وطنا اليوم – توجهت  توجهت جاهة كريمة من عشيرة الطوالبة برئاسة  عطوفة مدير أوقاف مادبا الأسبق الدكتور خليل الطوالبه إلى عشيرة الشخانبة  لطلب يد ابنتهم المهذبة صاحبة الصون والعفاف نسرين جميل الشخانبة الى الشاب الخلوق غسان محمد احمد الطوالبة وبحضور والد العريس الوجيه الفاضل محمد احمد الطوالبة ابو حسام ووالد العروس الوجيه الفاضل جميل شبلي الشخانبه ابو رعد وأولادهم وأقربائهم وأنسبائهم وأصدقائهم ولبى طلبهم معالي الوزير الأسبق الدكتور عبد الشخانبة.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
تهانينا القلبية الحارة  وألف ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.


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