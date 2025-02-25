الحبس 3 سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء بقيمة 600 دينار

وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز، قرار، لمحكمة استئناف عمان، بوضع شخص، سرق كيبل كهرباء، تقدر قيمته بـ 600 دينار، من أحد المحولات، العائدة لشركة الكهرباء، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف، أيدت قرار، لمحكمة جنايات عمان، بالحكم على المتهم، بالمدة المذكورة، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية، قبل الطعن به، لدى محكمة التمييز.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة جنايات عمان، أنه في أحد الأيام، دخل المتهم، إلى المحول العائد لشركة الكهرباء، والواقع في احدى المناطق، عن طريق خلع القفل، الموجود على الباب، وفتح البوابة، والدخول إلى الغرفة، وسرقة كيبل، بطول 15 متر، تقدر قيمته، بـ 600 دينار، والمغادرة بعد التنفيذ، وبعد البحث والتحري، جرى القبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب السرقة، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.