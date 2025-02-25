رغم الظروف الجوية.. الأمن يضبط 3 مركبات تسير بسرعات جنونية

وطنا اليوم:دعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتوخي الحيطة والحذر أثناء المسير وترك مسافة آمان والتقيد بالسرعات المقررة والالتزام بالمسارب وتجنب استخدام الكوابح ” البريكات ” بشكل مفاجئ واتباع إرشادات مجموعات السير والدوريات الخارجية ، كما ودعا المشاة إلى استخدام ممرات المشاة والجسور تجنبا لحوادث الدهس لا قدر الله .. كما دعا سائقي حافلات نقل الطلاب ضرورة التزام بالمسرب والوقوف التام عند إنزال الطلبة..

وقال مندوب إدارة السير إنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم العمل على تفقد مناطق الاختصاص “الشوارع الرئيسة والدواوير والجسور والأنفاق ” ولم يرد أي ملاحظات وهناك نشاط في الحركة المرورية وتم توزيع مجموعات السير على مداخل العاصمة والتقاطعات والدواوير للتعامل مع كثافة ونشاط الحركة المرورية

من جانبه قال رئيس قسم سير معان المقدم سليمان الطروانه إنه منذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على كافة مناطق الاختصاص لاستقبال الحركة المرورية إضافة إلى تم تفقد كافة مجمعات النقل لتسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم .. مشيرا إلى أنه تم التعامل مع أربعة حوادث تمثلت بالرجوع إلى الخلف وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وفتح باب المركبة أثناء المسير

بدوره قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن كافة الطرق الخارجية تشهد حركة قوية ونشطة خاصة السير باتجاه العاصمة عمّان.

وأضاف أنه لا يوجد أي حالات للانجماد على الطرق الخارجية ولا توجد في الوقت الراهن أيّة اغلاقات أو معيقات تذكر على الطرق.

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الساعات ال 24 الماضية تم التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين في منطقة جرف الدراويش على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب ونتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهم إلى مستشفى الطفيلة الحكومي بالإضافة إلى التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق اربد – عمان ما بعد محطة سيل جرش باتجاه الشمال ونتج عن الحادث إصابة تم إسعافها إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري وعلل سبب الحوادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة

وأشار إلى أن ابرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الساعات الماضية تمثلت بالسرعات العالية حيث تم ضبط عدد من المركبات تسير بسرعات عالية من أبرزها مركبة تسير بسرعة 160 كلم بالساعة وأخرى تسير بسرعة 170كلم بالساعة وأخرى تسير بسرعة 190 كلم بالساعة على طريق الأزرق – الزرقاء وتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم بالإضافة إلى التعامل مع عدد من المخالفات والتي تمثلت بتغير المسرب بشكل مفاجئ وعدم التقيد بالمسرب الأيمن من طريق متعدد المسارب وقطع الجزر الوسطية من أماكن غير مخصصة واستخدام الهاتف النقال

وأضاف أنه تم تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لمركبات معطلة والإسعافات لبعض الحالات المرضية.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة