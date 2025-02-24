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صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية

منذ 11 دقيقة
صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية

وطنا اليوم_نشرت الجريدة الرسمية مساء الاثنين، نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكان وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، قد قال في رسالة موجهة للعاملين في القطاع العام: “مع اكتمال منظومة الموارد البشرية ودخولها حيز النفاذ، سنعمل معاً على تحديث المنظومة الإدارية وتطبيقها وفق أسس جديدة”.

وأكد أبو صعيليك أن موظفي القطاع العام هم العامل الأساس في إنجاح المنظومة التحديثية للقطاع العام، وإبراز القيم الأردنية الأصيلة في استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بجودة ويسر، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة أن يكون التحديث الإداري رافعاً أساسياً للتحديث الاقتصادي والسياسي.

 

للاطلاع على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام


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