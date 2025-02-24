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وزيرة السياحة والآثار تبحث مراحل تطوير المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش 

منذ 42 ثانية
وزيرة السياحة والآثار تبحث مراحل تطوير المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش 

وطنا اليوم_

بحثت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال لقائها البرفيسور ماريو ميكايلي من جامعة روما تري، اليوم الاثنين، في المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش، المراحل التالية لتطوير المركز، وضرورة العمل على وضع رؤية دائمة ومستقبلية لإدارة وتطوير برامج عمل المركز.

 

وخلال الاجتماع، الذي حضره فرق من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة إلى جانب فريق المركز، جرى استعراض تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج التدريب الذي تنظمه جامعة روما تري بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والذي يشمل 15 موظفًا من دائرة الآثار العامة من الكيميائيين والجيولوجيين وأخصائيي الترميم والصيانة والمهندسين.

 

كما جرى التطرق خلال اللقاء، إلى خطط تطوير المركز ليصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في الترميم والصيانة وتأهيل الكوادر العربية.

وقالت الوزيرة عناب “نسعى اليوم لجعل شبابنا وشاباتنا المتدربين في هذا المركز نواة لنجاحه، ليصبح نموذجًا عالميًا بالتعاون مع شركائنا الإيطاليين”، مؤكدة أن هذه خطوة أولى نحو مستقبل واعد يعزز مكانة الأردن في مجال الترميم الأثري، وتأسيس هذه الصناعة عبر المركز سيكون له دور كبير في تحقيق ذلك.

من جهته، قال البروفيسور ميكايلي ” أشعر بأن الأردن وطني الثاني، وأن هذا المشروع يحتل مكانة خاصة لدي”، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في التدريب وتوسيع التعاون مع مؤسسات إيطالية أخرى، ليكون المشروع رمزًا للعلاقات القوية بين الأردن وإيطاليا.

بعد اللقاء، جالت الوزيرة عناب وضيفها في المركز، واستمعت إلى شرح عن أقسامه وتخصصاته، بالإضافة إلى آراء المتدربين حول ما اكتسبوه من مهارات وتطلعاتهم للمرحلة القادمة.

وتم الاتفاق على البدء في عمل خطة مستقبلية لضمان استمرارية وتطوير برامج العمل في المركز والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمركز من كوادر بشرية ومعدات فنية.

 

يشار إلى أن المركز أُسس بموجب اتفاقية تعاون أردنية-إيطالية عام 2017، تلتها اتفاقية تدريب بين الوكالة الإيطالية وجامعة روما تري، حيث ستبدأ المرحلة الثانية في نيسان المقبل حتى نهاية 2025، مع خطط لتمديدها ثلاث سنوات إضافية.

وفي زيارة ميدانية لجرش، تفقدت عناب، برفقة رئيس بلدية جرش الكبرى بالانابة عادل الزطيمة وفريق البلدية، مواقع البركتين، وبيت حسين الكايد، وساحة المنقل، واستعرضت إمكانيات تحويلها إلى مشاريع سياحية تعزز جاذبية المدينة للزوار المحليين والأجانب بالتعاون مع البلدية.

 

 

 

 

 


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