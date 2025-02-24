أبو مرزوق يعترف : لو علمت بحجم دمار 7 أكتوبر لعارضته

وطنا اليوم:في اعتراف غير مسبوق لحركة حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر الذي دمر قطاع غزة وقضى على البشر والحجر، أكد نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أنه كان سيعارض الهجوم لو علم بالدمار الذي سيلحق بالقطاع الساحلي.

وقال في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، “لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 أكتوبر 2023 لكنت عارضته”، مضيفاً “إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه”.

وتابع: “لم يكن لدينا علم مسبق بخطة 7 أكتوبر لكن أنا وقادة حماس أيدنا الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل”.

“مستعدون للتفاوض حول السلاح”

كما قال إن هناك استعدادا معينا لدى حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة. وهي نقطة خلافية في المفاوضات مع إسرائيل، متخذًا بذلك موقفا رفضه بعض مسؤولي الحركة الفلسطينية.

وتُشير تصريحات أبو مرزوق إلى وجود خلافات بين مسؤولي حماس حول الموقف الرسمي بشأن هجوم 7 أكتوبر ونتائجه.

تنازلات في غزة

وكان حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، قال في وقت سابق إن حماس تملك كل الشرعية للاستمرار في المشهد السياسي الفلسطيني.

وأضاف أن الحركة قدّمت عدة تنازلات بشأن مستقبل إدارة القطاع.

كما عاد وجدد على أنه ليس من الضروري أن تكون حماس في الإدارة مستقبلا، لافتا إلى أنه سيتم بحث هذه القضية في مفاوضات المرحلة الثانية.

تأتي هذه التصريحات، فيما يخيّم غموض على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن المفاوضات لم تبدأ بعد بشأن مرحلته الثانية التي يفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب.

تأجيل إطلاق الأسرى

والسبت، أطلقت حماس سراح ستة رهائن كما كان مخططا له، في ما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة.

لكن إسرائيل قررت تأجيل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن “من دون مراسم مهينة”، بحسب ما أعلن نتنياهو مساء السبت.

وأسفر هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1215 شخصا من الجانب الإسرائيلي، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية، بما في ذلك الرهائن الذين لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.

بالمقابل أدت الهجمات الإسرائيلية المدمرة إلى استشهاد 48319 شخصا على الأقل في غزة، غالبيتهم مدنيون، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وتسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر تسببت بنزوح 2 مليون شخص وأدت إلى نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.