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البرلمان العربي يشدد على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

منذ 16 ثانية
البرلمان العربي يشدد على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:شدد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد تمسكه بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم.
ودعا رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، خلال كلمته في اجتماع لجنة فلسطين، اليوم الاثنين، تحضيرًا لجلسة طارئة تُعقد بعد غد، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط، ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في جميع مشاركاته الخارجية، لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها.
وشدد على دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية، والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.


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