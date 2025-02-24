الصناعة والزراعة: توقّع ارتفاع أسعار الدواجن

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الاثنين، إن أسعار الدواجن بصنفيها (النتافات والمبرّدة) معتدلة في الأسواق، مشيرا إلى أنّها تشهد ارتفاعات وصفها بأنّها قد تكون “بسيطة” نتيجة ارتفاع الطلب المترافق مع المنخفض الجوي وموعد صرف الرواتب واقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف البرماوي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال رصد ارتفاعات غير مبررة على الأسعار.

وجدد البرماوي دعوة وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى المواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي وشراء السلع ضمن الاحتياج اليومي وبكميات محدودة تجنبا لارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.

وأكّد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال العمرو، استقرار أسعار الدواجن في الأسواق عند مستوياتها المعتدلة، إذ يباع كيلو دجاج “النتافات” بحدود (1.65 – 1.75 – 1.85) دينار/قرش، فيما يباع سعر كيلو الدجاج الطازج المبرّد بحدود (2.25 – 2.40) دينار/قرش.

وتوقّع العمرو في تصريح ، أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا خلال الأيام القليلة القادمة مدفوعة بارتفاع الطلب المتوقّع مع بدء شهر رمضان المبارك، داعيا إلى ضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي والشراء اليومي للاحتياجات لضمان بقاء السلع طازجة والأسواق مستقرة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن كميات الدجاج في المزارع كافية للاحتياج المحلي.

وأضاف المجالي، أنه من غير المتوقع تسجيل نفوقات مؤثرة على كميات الدواجن خلال الفترة الحالية؛ وذلك لعدم تأثّر المزارع بأوبئة إضافة إلى أن معظم مزارع الدجاج مغلقة.

وعن تأثير الطقس البارد والذي يؤثر على المملكة خلال الأيام الحالية على مزارع الدواجن، قال المجالي إنه باستثناء بعض المزارع الصغيرة لن يكون هناك تأثير على الكميات.

وأكّد أن الأسبوع الأول من شهر رمضان من كل عام يشهد طلبا كبيرا على الدواجن مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب، مشددا أن العرض ثابت وفق رصد الوزارة، داعيا إلى ترشيد النمط الاستهلاكي للمواطنين وشراء الكميات بشكل يومي وتجنّب التخزين.

وتستهلك السوق المحلية 27 ألف طن شهريا من الدواجن، وسط توقّعات بارتفاع يصل إلى 32 ألف طن خلال شهر رمضان، وبمعدل يومي 1000 طن، وفق ما أفاد المجالي.