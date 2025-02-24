حزب المحافظين “تحت التأسيس” ينتخب قيادته المؤقتة

وطنا اليوم:عقد حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس” اجتماعاً انتخب خلاله القيادة المؤقتة للحزب، واللجان المتخصصة اللازمة لوضع برامج الحزب المستقبلية، وأسلوب عملها؛ وعلى أن تبقى اللجنة الموسّعة تمارس أدوارها الإشرافية على سياسات الحزب “تحت التأسيس”، ومهامها في الاستقطاب، وتعزيز الدَّور الوطني في صيانة الهويَّة الوطنيّة الأردنيّة، ومقاومة خطة التَّهجير الذي نجح الأردن بشعبه الأصيل وقيادته الحكيمة في وأدها.

واستعرض المؤسسون مراحل التأسيس، وسُبل تطوير الخطاب الحزبي بما يعزز خطة التَّحديث السِّياسي، ودراسة إمكانيّة الحوار والاندماج مع أحزاب أخرى تحمل ذات القيّم الوطنيّة الرَّاسخة تحت عنوان التَّيار الوطني المحافظ “المحافظين” بشرط الالتزام بالمعايير الوطنيّة الواثقة، واستبعاد الشَّخصيَّات الخلافيَّة المُثبِّطة للعمل الوطني، ولفظ استخدام المال السِّياسي “الأسود” في المسار الحزبي.

وأكّد المؤسسون على نُبل الهدف الوطني في مسار الحزب من خلال خطاب وطني مؤدلج يُنافس خطاب المعارضة يرتكز إلى مضامين سيادة الدولة، وصونها من محاولات الاختراق، وتذويب الهويّة، ونقل الدولة الى مساحات الإعتماد على الذات لتحصين القرار الوطني السيادي؛ داعين إلى ضرورة الوعي، والتَّبصر بمخاطر استبعاد الخطاب الوطني الأصيل الذي يحمل لون الدولة، وأصالة شعبها، ومحذرين من تبعات تشويه مضامين سيادة الدولة بمبررات لم تَعُد مقنعة لأحد.

ونوّه المؤسسون إلى أن حزب المحافظين “تحت التأسيس” هو لكل الأردنيين المؤمنين بثوابت الدولة ورسالتها الخالدة بعيداً عن أعراقهم، وأجناسهم، وعقائدهم، وطوائفهم، وأن المحدد الأوحد لعضوية الحزب تكمن في الإيمان بقدسية الثَّرى الأردني، وإجلال الشُّهداء والبُناة الأوائل، ونبذ الفرقة والتَّطرف، والعلاقات المشبوهة مع الخارج، وبعض ممارسات التَّمويل الأجنبي الذي يهدف إلى تغريب المجتمع، وتفكيك الأسرة.

ولفت المؤسسون الإنتباه الى ضرورة توحيد تيار الموالاة الواعي الداعم للثوابت والناقد للسياسات الخاطئة، وأهمية ان تكون اساليب التوحيد راشدة وواعية، ومدركة لوسائل إقناع الأغلبية الصامتة الموالية بالإنخراط في مسار خدمة الدولة وثوابتها، وإبراز سلوك أخلاقي يحترم قناعات الناس في البرامج والنخب المقدمة للمواقع المنتخبة، والمُعيّنة على حدٍ سواء.

وتتكون القيادة المؤقتة لحزب المحافظين “تحت التأسيس” من:-

1 – الدكتور طلال الشرفات رئيساً

2 – المهندس إياد أبو عوض

3 – المحامي “محمد أكرم” أبو غزلة

4 – الدكتوره رنده المحاسنة

5 – السيد عماد الشملان

6 – السيدة نجوى أندراوس

7 – م. محمد المجالي