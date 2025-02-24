انفجار بمقر القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

وطنا اليوم:أفادت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصدر في الشرطة- أن 3 عبوات ناسفة يدوية الصنع ألقيت صباح اليوم الاثنين على واجهة القنصلية الروسية العامة في مرسيليا جنوب البلاد بدون التسبب بإصابات.

وأوضح المصدر أن اثنتين من العبوات انفجرتا، بينما أفاد مراسلو الوكالة بأن قوات الأمن فرضت طوقا على محيط القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة من مرسيليا.

ونقلت وكالة رويترز عن الداخلية الفرنسية تأكيدها أن الموظفين والقنصل الروسي محتجزون داخل القنصلية في انتظار تدخل خبراء إزالة الألغام، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن ضحايا.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن موسكو طالبت اليوم بتحقيق فرنسي كامل في انفجارات قنصليتها في مرسيليا، وأنها تعتقد أنها عمل إرهابي على ما يبدو.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو قتلى، كما لم ترد معلومات حتى الآن عن الأضرار.

ونقلت تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها “الانفجارات التي وقعت بأراضي القنصلية العامة الروسية في مرسيليا تحمل كلها السمات المميزة لهجوم إرهابي”.

وأضافت “نطالب (فرنسا) باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الأجنبية الروسية”.

وجاء هذا الحادث، بالمدينة الساحلية الواقعة جنوب فرنسا، تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن انفجارا سُمع قرب القنصلية وأن رجال الإطفاء هرعوا إلى المكان.