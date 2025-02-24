بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

انفجار بمقر القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

منذ 3 دقائق
انفجار بمقر القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

وطنا اليوم:أفادت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصدر في الشرطة- أن 3 عبوات ناسفة يدوية الصنع ألقيت صباح اليوم الاثنين على واجهة القنصلية الروسية العامة في مرسيليا جنوب البلاد بدون التسبب بإصابات.
وأوضح المصدر أن اثنتين من العبوات انفجرتا، بينما أفاد مراسلو الوكالة بأن قوات الأمن فرضت طوقا على محيط القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة من مرسيليا.
ونقلت وكالة رويترز عن الداخلية الفرنسية تأكيدها أن الموظفين والقنصل الروسي محتجزون داخل القنصلية في انتظار تدخل خبراء إزالة الألغام، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن ضحايا.
وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن موسكو طالبت اليوم بتحقيق فرنسي كامل في انفجارات قنصليتها في مرسيليا، وأنها تعتقد أنها عمل إرهابي على ما يبدو.
ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو قتلى، كما لم ترد معلومات حتى الآن عن الأضرار.
ونقلت تاس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها “الانفجارات التي وقعت بأراضي القنصلية العامة الروسية في مرسيليا تحمل كلها السمات المميزة لهجوم إرهابي”.
وأضافت “نطالب (فرنسا) باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الأجنبية الروسية”.
وجاء هذا الحادث، بالمدينة الساحلية الواقعة جنوب فرنسا، تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن انفجارا سُمع قرب القنصلية وأن رجال الإطفاء هرعوا إلى المكان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

13:24

رئيس جامعة البترا يشارك في احتفالات السفارة الكويتية بالعيد الوطني وذكرى التحرير

13:19

الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

12:50

تقسيم القدس والتخلي عن الأقصى.. أولمرت يكشف عن خريطة لحل الدولتين قدمها لعباس

12:42

ترمب يختار مقدم برامج نائباً لمدير FBI

12:34

توجه لتركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية في مطار عمَان

12:17

الاستهلاكية العسكرية تعلن عروض في رمضان لتخفيف الأعباء على المواطنين

12:12

7.3 تحت الصفر أقل درجة حرارة مسجلة في الأردن صباح الاثنين

12:04

الأردن يسجل الأحد أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخه

12:01

عمر العبداللات يضيء سماء دبي في حفل “صناع الأمل”

11:50

حريق ضخم يلتهم مستودع قطع سيارات هايبرد في إربد

11:45

الهيئة المستقلة : اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

وفيات
وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025