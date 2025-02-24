ترمب يختار مقدم برامج نائباً لمدير FBI

وطنا اليوم:مرة جديدة وقع اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعلامي ليتولى منصباً في إدارته، هو واحد من نحو 20 موظفاً سابقاً بقناة فوكس نيوز ينضم إليه.

فقد أعلن في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن دان بونجينو سيكون نائباً لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI).

وبذلك سينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي.

” لديه حب وشغف لا يمكن تصوره”

كما مضى ترمب قائلاً إن باتيل هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب الذي لا يتطلب تصديقاً من مجلس الشيوخ.

كذلك أردف: “خبر رائع لإنفاذ القانون والعدالة الأميركية”، واصفاً بونجينو بأنه “رجل لديه حب وشغف لا يمكن تصوره لبلدنا”.

فيما أكد أن بونجينو “مستعد للتخلي” عن برنامجه عندما يتولى منصبه الجديد.

نبذة عنه

بونجينو كان شرطياً سابقاً في مدينة نيويورك وعضواً في جهاز الخدمة السرية الأميركية.

فيما عمل في الآونة الأخيرة مقدماً لبرامج حوارية إذاعية.

إذ خاض عدة محاولات فاشلة للوصول إلى الكونغرس قبل أن يحول تركيزه إلى الإعلام بإطلاق موقعه الإلكتروني الخاص سنة 2019، وبرنامجه الإذاعي، ليشغل منصباً كان يشغله ذات يوم راش ليمبو، وفق NBC News.

بونجينو لم يخدم مطلقاً في FBI، مما كسر تقليداً طويل الأمد يتمثل في شغل منصب نائب المدير من قبل عميل محترف في المكتب.

نظريات حول FBI وأحداث الكابيتول

وبصفته أحد أبرز مقدمي البرامج الإذاعية المؤيدة لترمب ، قدم بونجينو نظريات لا أساس لها من الصحة حول FBI، بما في ذلك ادعاء في وقت سابق من هذا العام بأن المكتب كذب عندما أعلن أنه لم يحدد بعد المشتبه به في وضع القنابل الأنبوبية خارج مكاتب اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية قبل يوم واحد من أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

ثم في يناير 2025، كشف FBI عن مقطع فيديو جديد يظهر فيه شخص يضع إحدى القنابل قرب المؤتمر الوطني الديمقراطي، كجزء من الجهود المتجددة التي يبذلها المكتب لتعقب أحد المشتبه بهم.

وقال بونجينو في حلقة بودكاست حديثة: “إذا كان الفيديو موجوداً في خزانة أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ 4 سنوات، فالأمر يشبه إلى حد كبير أن شخصاً ما في مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف هوية هذا المفجر وترمب سوف يكتشف ذلك”. كما وصف عجز FBI عن تقديم اسم أو أي معلومات تعريفية أخرى للمشتبه به بأنه “أكبر فضيحة في عصرنا”.

تفتيش عقار ترمب في مار إيه لاغو

كما كان بونجينو من بين الموالين لترمب الذين روجوا لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بتفتيش عقاره في مار إيه لاغو بفلوريدا عام 2022 بحثاً عن وثائق سرية. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حينها إنه “يجب إنهاء عمل كل من شارك في هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، من الإدارة حتى العملاء، على الفور، عندما يتم طرد الطغاة من مناصبهم”، حسب تعبيره.

تجدر الإشار إلى أن بونجينو سيكون واحداً من نحو 20 موظفاً سابقاً بقناة فوكس نيوز في إدارة ترمب، وهي القائمة التي تضم وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير النقل شون دافي، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.