الاستهلاكية العسكرية تعلن عروض في رمضان لتخفيف الأعباء على المواطنين

وطنا اليوم:أعلن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، العميد محمد الحديد، أن أوقات الدوام خلال شهر رمضان ستبدأ من الصباح حتى الساعة 11:00 مساءً، مع إمكانية التمديد حتى منتصف الليل إذا دعت الحاجة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأكد الحديد، في تصريح صباح اليوم الإثنين، أن المؤسسة وضعت عدة خطط لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع الالتزام بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الحكومة.

خطط المؤسسة لشهر رمضان

وأشار الحديد إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لضمان توفر السلع الأساسية، وتضمنت طرح المواد الأساسية بأسعار تنافسية لضمان توفرها للجميع، مع الإعلان عن العروض والأسعار عبر قنوات المؤسسة المختلفة، وتعزيز انتشار الأسواق في مختلف المناطق لتسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم بسهولة، إضافة إلى تأمين المخزون من السلع في المستودعات، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بارتفاعات السوق المحلي.

وأشار إلى إطلاق عروض خاصة لشهر رمضان مبكرا هذا العام، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

زيارة رئيس الوزراء وتوجيهاته

وفي سياق متصل، أكد الحديد أن زيارة رئيس الوزراء إلى أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جاءت للاطمئنان على توفر المواد الأساسية، حيث شدد على ضرورة أن تبقى المؤسسة في صف المواطنين وتواصل تقديم السلع بأسعار مدروسة.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمؤسسة الاستهلاكية المدنية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للجميع.

وختم الحديد حديثه بالتأكيد على التزام المؤسسة بدورها في دعم المواطنين، وتوفير بيئة تسوق مناسبة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الإدارة دائما ما تسعى لتحسين “تجربة المتسوق ومتعة التسوق” وقد قطعت المؤسسة شوطا كبيرا في ذلك.