الأردن يسجل الأحد أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخه

وطنا اليوم:بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، الأحد، 4400 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد أعلنت، في 9 شباط الحالي، تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخها، وبلغ 4210 ميغاواط.

وكانت الشركة قد أوضحت أن أعلى حمل شتوي كان في العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط، في حين سجل أعلى حمل كهربائي صيفي يوم الرابع عشر من شهر آب عام 2023 وبلغ 4240 ميغاواط.

ويتأثر الأردن بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، أُطلق عليها اسم “موجة الجلمود”، وأدى إلى انخفاض حاد بدرجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة مصحوبة بأمطار ورياح قوية في مختلف المناطق.