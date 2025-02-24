حريق ضخم يلتهم مستودع قطع سيارات هايبرد في إربد

وطنا اليوم:تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد صباح اليوم مع حريق شب في مستودع يحتوي على قطع سيارات وبطاريات هايبرد بمنطقة المدينة الصناعية وبمساحة إجمالية بلغت 200م2.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء أخمدت الحريق بكل حرفية ومهنية عالية ومنعت امتداده لباقي الأماكن المجاورة، مشيرةً انه لم ينتج عن الحريق اي إصابات بالأرواح .

هذا وقد تم تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوب الحريق.