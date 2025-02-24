الاحتلال يوسع عملياته بالضفة ويؤجل الإفراج عن مئات الأسرى

وطنا اليوم:تستقبل فلسطين اليوم الـ37 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وقع إعلان مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان بارتكاب جرائم حرب، إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن “حماس تتعمد إهانة كرامة المحتجزين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية”. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الأسرى الفلسطينيين وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم.

في المقابل، اعتبرت حماس أن ذريعة الاحتلال بأن مراسم تسليم الأسرى مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.

وفي الضفة الغربية، وسعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية، وبدأت دباباتها التوغل في جنين للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، كما بدأت هجوما على بلدة قباطية جنوبي جنين وفرضت حظر التجول فيها.