طقس العرب: أجواء شديدة البرودة في الأردن خلال الليالي القادمة

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، بأن محطات الرصد الجوي، سجلت درجات حرارة مُتدنية للغاية في العديد من المناطق في الأردن فجر الاثنين 2025/2/24.

وبحسب طقس العرب، فإن أدنى درجات تم تسجيلها في الطيبة الجنوبية بلواء البترا وبلغت 3.3 درجة مئوية تحت تحت الصفر، فيما بلغت 2.6 في العيص بمحافظة الطفيلة، و 2.1 درجة مئوية تحت الصفر في تلاع العلي في العاصمة عمان. وأشار إلى أن ذلك

ويأتي نتيجة تزايد تأثير كتلة هوائية قطبية قارسة البُرودة على الأردن والتي يُتوقع أن يتزايد تأثيرها خلال الليلة القادمة ونهار الثلاثاء.