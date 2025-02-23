نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

وطنااليوم_أكدّ نقيب المحروقات، المهندس نهار سعيدات، أن المعلومات المتداولة بشأن موقف النقابة من اسطوانات الغاز المركّبة (البلاستيكية) هو ادعاء غير دقيق، ولا يستند إلى أي مصدر رسمي أو موثوق.

وشدد على أن النقابة لم تصدر أخيرا، أي تصريح رسمي يفيد بفشل تجربة هذه الاسطوانات في السعودية، من تاريخ اعتماد القاعدة الفنية الخاصة بأسطوانات الغاز المركبة، موضحًا أن لكل دولة معاييرها الخاصة التي تستند إلى ظروفها البيئية ومتطلباتها الفنية، وليس إلى تجارب غير موثقة.

وأشار إلى أن السعودية من بين الدول التي تستخدم هذا النوع من الاسطوانات منذ عدّة سنوات.

وأشار سعيدات في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن أي منتج جديد يُطرح في السوق الأردني يخضع لإجراءات رقابية صارمة وفحوصات فنية دقيقة متقدمة لضمان مطابقته لأعلى مستويات الجودة ومعايير السلامة المحلية والدولية.

وأشاد نقيب المحروقات باستجابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمطالب النقابة بالمحافظة على حقوق العاملين في القطاع بحصرية ممارسة أنشطة تخزين ونقل وتوزيع أسطوانات الغاز المركبة من خلال المستودعات ومراكز الغاز والموزعين المعتمدين والمرخصين من الهيئة، وأن يقتصر باب الاستثمار على ممارسة نشاط التعبئة واستيراد أسطوانات الغاز المركبة.

وأكد أن جميع مستودعات التخزين ووكالات توزيع اسطوانات الغاز المرخصة في الأردن على استعداد للتعامل مع أي نوع من الاسطوانات يتم اعتمادها بطريقة رسمية من قبل الجهات المختصة بعد توافقها مع القاعدة الفنية الأردنية المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

ودعا نقيب المحروقات إلى تحري الدقة والمهنية في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المغالطات والأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة دون أساس علمي أو مهني، مشدّداً على التزام النقابة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطن الأردني في جميع القرارات المتعلقة بقطاع المحروقات، بما يضمن استمرار تزويد السوق بمنتجات ذات جودة وكفاءة عالية.