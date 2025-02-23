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أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

منذ 4 ساعات
أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

وطنا اليوم:حضر الكاتب الأردني سعود قبيلات، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق د. حيدر الزبن والنقابي الأردني ميسرة ملص بالاضافة الى شخصيات اردنية اخرى ، مراسم دفن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في العاصمة اللبنانية بيروت.
وانتهت مراسم تشييع حزب الله، ظهر اليوم الأحد، لجثمان نصرالله الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية في أيلول الماضي بالضاحية الجنوبية.
كما تم تشييع هاشم صفي الدين في مراسم يحضرها المئات من داخل وخارج لبنان.
وشارك في المراسم وفد إيراني رفيع، بالإضافة إلى شخصيات عربية، كما شارك رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ممثلًا عن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.
الى ذلك نفى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس وائل السقا مشاركة الحزب في تشييع جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.
وقال السقا ، إنّ الحزب لم يشارك ولم تصله دعوة أصلًا للمشاركة.
وترحم السقا على جميع شهداء المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.


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