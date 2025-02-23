مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

وطنا اليوم:توقع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، أن تمضي المرحلة الثانية قدما من وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف ويتكوف أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه دوافع قوية، مؤكدا أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة.

وأدلى ويتكوف بهذا التصريح في مقابلة مع (سي.إن.إن) عندما سُئل عن قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح أسرى ومعتقلين فلسطينيين.

وأضاف “يجب تمديد المرحلة الأولى… سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع.. ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك”.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجلت الإفراج، عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، إلى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة السابعة، 402 أسير، منهم 50 معتقلا من المحكومين بالمؤبد، و60 من الأحكام العالية، و47 من الأسرى المعاد اعتقالهم في صفقة “شاليط”، و445 من أسرى قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.