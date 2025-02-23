الأردن يستورد 155 ألف جهاز خلوي بقيمة 15.1 مليون دينار خلال 30 يوما

وطنا اليوم:أعلن رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية سجل نحو 15.1 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام 2025، إذ بلغ عدد الأجهزة المستوردة 155 ألف جهاز.

وقارن علوش، في تصريح صحفي، هذه الأرقام بالفترة ذاتها من العام 2024، حيث بلغت قيمة المستوردات آنذاك 10.8 مليون دينار لعدد 148 ألف جهاز، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم الاستيراد خلال العام الحالي.

وكشف علوش أن إحدى العلامات التجارية، استوردت أجهزة خلوية مع بداية العام بقيمة تصل إلى نحو 8 ملايين دينار، مما يشير إلى استمرار نمو العلامات التجارية في السوق الأردني.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس أهمية السوق الأردني وجاذبيته للاستثمارات، إلا أن الضريبة الخاصة البالغة 16% لا تزال تشكل عائقًا أمام تحول الأردن إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير الأجهزة الخلوية، خاصة أن الأسواق المجاورة تتمتع بأسعار أقل بسبب الفروقات الضريبية.