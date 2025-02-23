وطنا اليوم:حصل البنك التجاري الاردني على حكم تنفيذي لوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة كبيرة تعمل في قطاع المعادن.
وعلم ان البنك يطالب شركة الحديد الكبرى، بأكثر من مليون دينار، وانه تحصل على حكم من محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان للحجز على اموالها بحدود المبلغ المطلوب.
بنك أردني يحصل على حكم بالحجز التحفظي على شركة حديد كبرى
وطنا اليوم:حصل البنك التجاري الاردني على حكم تنفيذي لوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة كبيرة تعمل في قطاع المعادن.