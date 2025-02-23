بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك أردني يحصل على حكم بالحجز التحفظي على شركة حديد كبرى

23 فبراير 2025
بنك أردني يحصل على حكم بالحجز التحفظي على شركة حديد كبرى

وطنا اليوم:حصل البنك التجاري الاردني على حكم تنفيذي لوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال ‏المنقولة وغير المنقولة لشركة كبيرة تعمل في قطاع المعادن.‏
وعلم ان البنك يطالب شركة الحديد الكبرى، ‏بأكثر من مليون دينار، وانه تحصل على حكم من محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان ‏للحجز على اموالها بحدود المبلغ المطلوب. ‏


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025