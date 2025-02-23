بنك أردني يحصل على حكم بالحجز التحفظي على شركة حديد كبرى

وطنا اليوم:حصل البنك التجاري الاردني على حكم تنفيذي لوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال ‏المنقولة وغير المنقولة لشركة كبيرة تعمل في قطاع المعادن.‏

وعلم ان البنك يطالب شركة الحديد الكبرى، ‏بأكثر من مليون دينار، وانه تحصل على حكم من محكمة الغرفة الاقتصادية – عمان ‏للحجز على اموالها بحدود المبلغ المطلوب. ‏