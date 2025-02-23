أب في الأردن يقتل رضيعه إثر نوبة بكاء

وطنا اليوم:وجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن تهمة القتل القصد لأب ثلاثيني قتل رضيعه البالغ من العمر 8 أشهر، بعد أن قام بركله بقدمه إثر نوبة بكاء بسبب الجوع، ما أدى إلى ارتطام رأس الطفل بالحائط ووفاته على الفور.

تفاصيل الجريمة الصادمة

الأب، الذي يعمل ميكانيكيًا، وتم توقيفه لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، وفق مصدر مقرب من التحقيق.

أما والدة الرضيع كانت قد غادرت منزل الزوجية بسبب خلافات مع الأب، تاركة طفلها في رعاية والده.

وأثناء نوم الرضيع على الأرض، بدأ يبكي بشدة، مما دفع والده إلى ركله بعنف، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالحائط وفقدانه للوعي.

وحاول الأب إسعاف الطفل إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة، وأكدت نتائج التشريح أن سبب الوفاة نزيف دموي حاد في الدماغ نتيجة الارتطام العنيف.

وكشف مصدر أن والدة الرضيع لم تقدم شكوى ضد زوجها خلال استماع المدعي العام لشهادتها، بل قامت بإسقاط الحق الشخصي عنه.