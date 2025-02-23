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قرارات واجراءات حكومية مرتقبة لضبط عملية التنبؤات الجوية

23 فبراير 2025
قرارات واجراءات حكومية مرتقبة لضبط عملية التنبؤات الجوية

وطنا اليوم:سادت حالة من الاستياء في أوساط الأردنيين خلال الأيام الماضية، جراء تضارب التنبؤات الجوية الاستباقية لمدى شدة المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة ودول المنطقة وحمل اسم “الجلمود”.
وخلال العقدين الأخيرين، انتشرت على نحو لافت ومتسارع المواقع المتخصصة بالرصد الجوي، وكذلك ما يطلق عليهم “الهواة” الذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لإيجاد قاعدة متابعين واسعة، ما خلق فوضى في هذه المهنة التي تتطلب مؤهلات علمية وتقنيات متطورة ليس سهلاً توفيرها.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن ما حصل خلال الفترة الماضية من تخبط بالتنبؤات الجوية والتي كانت تصدر من عدة مصادر غير رسمية والكم الهائل من النشرات الجوية التي كان يتم بثها من مصادر مختلفة أمر غير مقبول.
وأكد ال خطاب في حديث لاذاعة الامن العام أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
وأضاف أنه في عام 2015 كان هناك مشروع قانون وكان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال أن يقوم بالتكلم وعمل نشرات جوية مؤكدا أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقا ولكنه لم يستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فتكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.


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